انخفاض إصابات كورونا.. والصحة تشدد على التقيد بالإجراءات

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وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تشهد تراجعا كبيرا في الإصابات، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية، والتقيد بالاجراءات يحمينا من صعود المنحنى.وقال خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا إن تقارير طبية أظهرت تعرض بعض الأشخاص للإصابة بالفيروس أكثر من مرة، وهي حالات محدودة، وأن مناعة المتعافين من لا تزال تحت الدراسة.
وبين أن نسبة التعافي في المملكة بلغت 96%، بينما هناك دول تشهد ارتفاعا في تسجيل الحالات، وأخرى تشهد نزولا، مضيفا «لاحظنا تهاونا في الإجراءات من البعض، تذكروا أن مخاطر الفيروس لا تزال موجودة».
ولفت العبدالعالي إلى أن العالم مستمر في تطبيق الإجراءات الوقائية، وكورونا فرض على الدول طرقا جديدة للتعاملات الحياتية، مشيرا إلى أن العالم لا يزال يستنفر في الإجراءات، والدول اتجهت نحو طرق حديثة للتعليم والتدريس.
وأكد أن جميع المراكز والعيادات متوفرة أمام الجميع، موصيا باتباع 5 طرق للقضاء على كورونا تتمثل في غسل اليدين، وترك مسافة آمنة، ولبس الكمامة، وإجراء الفحص، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري أن الوكالة أعدت بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة ومدروسة تلائم المرحلة الحالية، وتحدث حسب الحاجة، حيث اشتملت على محاور عدة: التقني والذكاء الاصطناعي، والتوعوي والإعلامي، والميداني وإدارة الحشود، مشيرا إلى أن المحاور ركزت على كل ما يسهل ويسهم في وصول الزائر إلى المسجد النبوي.
342202 إجمالي الحالات
328,538 المتعافون
8479 الحالات النشطة
5185 الوفيات
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