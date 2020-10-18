تركيب مظلات لمسارات السيارات بمركز الضبط الأمني بالشميسي

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي لـ»مكة»، أن مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 85%، مبينا أن المظلات الجاري تركيبها على المسارات المخصصة للسيارات مصنوعة من قطاعات الحديد ومكسوة بألواح الألمنيوم الكلادينج، لافتا إلى أنه خلال تركيب المظلات في نقاط الفرز ستكون هناك آلية لتحويل اتجاه المركبات إلى المسارات التي تم الانتهاء منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأكد أن المشروع يأتي بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ومتابعة نائبه بدر بن سلطان.
مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي
85 % نسبة الإنجاز
عرض الطريق تحت المظلة
102م 16 بوابة (مسارا)
المرافق الخدمية الموجودة
- مكاتب إدارية
- مسجد
- مركز للدفاع المدني
- مركز للهلال الأحمر
- مبنى للجهات الحكومية
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