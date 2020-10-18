وكلاء تعليم الخليج يناقشون مواجهة جائحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون أمس اجتماعهم الرابع، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وترأس الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتعليم بشؤون التعليم العام بوزارة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد اليحيائي.

وناقش الاجتماع قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ40، وجهود وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID - 19) والموضوعات ذات الأهمية، من أبرزها التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وخطة عمل اللجنة للفترة القادمة، وأمن معلومات الطلبة، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي.

كما عقد النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني عشر أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

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وترأس الاجتماع النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد سيف الشامسي، بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف.

وناقش النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، في مقدمتها مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وعرض لتجارب الدول الأعضاء.

كما اطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الحادي عشر المنعقد 27 سبتمبر الماضي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.