رفع كفاءة طالبات مدارس مكة

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واستهدفت البرامج التدريبية طالبات التعليم بجميع المراحل الدراسية، بهدف تعزيز عملية التدريب الالكتروني ورفع كفاءة الطالبات الإنتاجية وتطويرها لتحقيق الأهداف التربوية، حيث جرى تسليط الضوء على أهمية التدريب على

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في مركز تدريب نشاط الطالبات أمس حزمة من البرامج التدريبية (عن بعد) نفذتها مدربات من مدارس التعليم.واستهدفت البرامج التدريبية طالبات التعليم بجميع المراحل الدراسية، بهدف تعزيز عملية التدريب الالكتروني ورفع كفاءة الطالبات الإنتاجية وتطويرها لتحقيق الأهداف التربوية، حيث جرى تسليط الضوء على أهمية التدريب على منصة مدرستي ، ودور تلك البرامج في خدمة جيل المستقبل، التي تنفذ في أيام العطل الأسبوعية (كل يوم سبت لمدة 3 أسابيع متصلة) الفترة المسائية.

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