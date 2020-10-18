بدء القبول للمنح الداخلية والخارجية بجامعة نجران

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وأوضحت العمادة أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين بالدراسة في الجامعة، ويستمر حتى الخميس الموافق 12 من الشهر الجاري، وذلك عن طريق البوابة الالكترونية.وأوضحت العمادة أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.

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