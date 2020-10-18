حملة لغرس 45 ألف شتلة في واحة الأحساء

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن المشروع يأتي دعما للحملة التي أطلقها الشريك الاستراتيجي للجامعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء لواحة الأحساء، مع دخولها موسوعة غينيس كأكبر واحة نخيل في العالم، مشيرا إلى أن الجامعة كرست جهودها منذ تأسيسها في خدمة بيئة واحة الأحساء، ورفد التنمية الزراعية بالكوادر المؤهلة والأبحاث العلمية الرصينة والمساهمات المجتمعية المتعددة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء مشروع حملة لغرس 45 ألف شتلة وشجرة في واحة الأحساء.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن المشروع يأتي دعما للحملة التي أطلقها الشريك الاستراتيجي للجامعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء لواحة الأحساء، مع دخولها موسوعة غينيس كأكبر واحة نخيل في العالم، مشيرا إلى أن الجامعة كرست جهودها منذ تأسيسها في خدمة بيئة واحة الأحساء، ورفد التنمية الزراعية بالكوادر المؤهلة والأبحاث العلمية الرصينة والمساهمات المجتمعية المتعددة.

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