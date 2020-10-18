شكرا لقرائتكم خبر تركي بن محمد يتسلم رسالتين من أمير الكويت وولي عهده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، رسالتين خطيتين، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد أمس، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح والوفد المرافق له.

وكان نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت وصل إلى الرياض في وقت سابق، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة علي الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.