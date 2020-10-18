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تركي بن محمد يتسلم رسالتين من أمير الكويت وولي عهده

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- بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، تسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، رسالتين خطيتين، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد أمس، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح والوفد المرافق له.

وكان نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت وصل إلى الرياض في وقت سابق، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة علي الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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