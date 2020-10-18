تركي بن محمد يتسلم رسالتين من أمير الكويت وولي عهده

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جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد أمس، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح والوفد المرافق له.وكان نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت وصل إلى الرياض في وقت سابق، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة علي الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.
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