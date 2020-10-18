مواعيد مجدولة لدخول الروضة الشريفة

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ورفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة، وعدد من الجهات الأمنية درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة الزوار والمصلين وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الالكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات وسجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المسجد النبوي فجر أمس عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما عبر المواعيد المجدولة وفق الطاقات الاستيعابية للروضة، إثر صدور الموافقة الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة بنسبة 75 من إجمالي الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان.ورفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة، وعدد من الجهات الأمنية درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة الزوار والمصلين وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الالكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات وسجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.

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