شكرا لقرائتكم خبر ضوابط لتفويج معتمرات المرحلة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية أمس في استقبال المعتمرات والمصليات بالمسجد الحرام، مع بدء المرحلة الثانية لعودة العمرة، وفق إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامتهن.

وأكدت الوكالة جاهزيتها لاستقبال المعتمرات والمصليات طوال المرحلة الثانية التي تستمر لمدة 14 يوما وسط منظومة متكاملة من الخدمات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأعلنت عن نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الأولى وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام.

كما تعمل الوكالة وفق خطط محكمة ينفذها عدد من العاملات السعوديات المؤهلات تأهيلا عاليا، وبمتابعة حثيثة من وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية ووكلائها المساعدين.

وأوضحت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود العبود، أن مراحل العودة التدريجية جرى تقسيمها إلى أربع مراحل، لافتة إلى أن مرحلة التفويج الأولى تمت بكل يسر وسهولة، وتضمنت فرقا تتكون من كادر مؤهل ذي مهارة وخبرة كبيرة من المنسوبات مقسم على مدار 24 ساعة. وأكدت أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف مواقع المسجد الحرام، وتأمين عدد من المعقمات والكمامات، وتهيئة المرافق الخارجية كدورات المياه النسائية، وتعقيمها بشكل مستمر على مدار الساعة لضمان سلامة وراحة قاصدات بيت الله الحرام، وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل طمأنينة واستقرار.