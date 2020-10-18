تعقيم هواء وسجاد الحرم النبوي بتقنية الأوزون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، جهاز التطهير والتعقيم بتقنية الأوزون، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد النبوي والروضة الشريفة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح. وأشاد السديس بتهيئة التقنيات والأساليب الحديثة في مكافحة جميع الأوبئة والميكروبات، مؤكدا ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان سلامة زائري المسجد النبوي الشريف. وشدد على ضرورة مواكبة كل جديد في مجال محاربة العدوى والفايروسات وغيرها داخل الحرمين الشريفين. وشدد على ضرورة مواكبة كل جديد في مجال محاربة العدوى والفايروسات وغيرها داخل الحرمين الشريفين. يذكر أن هذه التقنية سبق استخدامها بالمسجد الحرام في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية والكعبة المشرفة، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وتم تركيب أجهزة تعقيم وحدات نظام شبكات التكييف المغلقة، وكذلك تعقيم الأرضيات والسجاد بوحدات متنقلة، كما يعد التعقيم بالأوزون صديقا للبيئة والإنسان دون أي مخلفات كيميائية.

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