4 أنواع من التصاريح بالمرحلة الثانية من عودة العمرة والزيارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث استقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وتتيح المرحلة الثانية الحصول على 4 أنواع من التصاريح، وذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

أداء مناسك العمرة

الصلاة في الروضة الشريفة

الصلاة في المسجد النبوي

السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

من إحصائيات المرحلة الأولى

54,000 معتمر أدوا مناسك العمرة

%94 نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة

1:42 ساعة متوسط وقت أداء العمرة بداية من نقطة التجمع وحتى العودة إليها

19 دقيقة متوسط وقت الطواف

1.2 مليون مستفيد سجلوا في تطبيق «اعتمرنا» منذ إطلاقه حتى 17 أكتوبر الحالي

600 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة

155 ألف تصريح للصلاة في الحرم المكي

30 ألف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة

21 ألف تصريح للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، فستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعدادا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وستخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.