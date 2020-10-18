531 شركة عمرة تتأهب لاستقبال معتمري الخارج

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وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري أن شركات ومؤسسات العمرة نظمت عددا من الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا» والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.وأضاف أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، التي سيسمح فيها بدخول معتمري الخارج والتي تنتظرها 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، و6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و32 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الالكتروني.
من التجهيزات:
1200 فندق تحتوي على
270 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة
75 ألف غرفة فندقية بالمدينة المنورة
14 ألف شاب وشابة سعوديين يعملون بها
70 % النسبة التشغيلية لقطاع الفنادق والمواصلات والمحال التجارية
10 مليارات ريال دخل متوقع خلال هذا الموسم
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