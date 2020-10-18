531 شركة عمرة تتأهب لاستقبال معتمري الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد 531 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري أن شركات ومؤسسات العمرة نظمت عددا من الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا» والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، التي سيسمح فيها بدخول معتمري الخارج والتي تنتظرها 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، و6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و32 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الالكتروني.

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