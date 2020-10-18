محمد بن مسعود - الدمام - دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا بالسعودية. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:‫ حفظُ الله سبحانه وتعالى، ثم تقيُّد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة؛ لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تُسهم -بإذن الله- في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية، وحفظ حياة المجتمع.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة متحدث "الصحة": الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب ديني ثم وطني.. سيحمينا من موجة كورونا الثانية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-10-18 دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا بالسعودية. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:‫ حفظُ الله سبحانه وتعالى، ثم تقيُّد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة؛ لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تُسهم -بإذن الله- في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية، وحفظ حياة المجتمع. Advertisements 18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 08:31 PM دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا بالسعودية. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:‫ حفظُ الله سبحانه وتعالى، ثم تقيُّد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة؛ لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تُسهم -بإذن الله- في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية، وحفظ حياة المجتمع. ، متحدث "الصحة": الالتزام بالإجراءات الوقائية واجب ديني ثم وطني.. سيحمينا من موجة كورونا الثانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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