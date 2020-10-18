محمد بن مسعود - الدمام - الشاعر "المطرفي" يعقد قرانه بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-18 احتفل الشاعر مشهور بن عبدالقادر المطرفي الهذلي بعقد قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة بمكة المكرمة. 18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 08:26 PM Advertisements احتفل الشاعر مشهور بن عبدالقادر المطرفي الهذلي بعقد قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة بمكة المكرمة. ، الشاعر "المطرفي" يعقد قرانه بمكة ،

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