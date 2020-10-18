- 1/3
- 2/3
- 3/3
بحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على مناقشة تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم الأعمال في المجتمع وطرح المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.
أمانة مكة وغرفة المنطقة يبحثان أبرز احتياجات القطاع العام والبلديوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-18
بحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على مناقشة تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم الأعمال في المجتمع وطرح المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:21 PM
استعرضا أوجه التعاون المشترك بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية
بحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على مناقشة تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم الأعمال في المجتمع وطرح المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.
، أمانة مكة وغرفة المنطقة يبحثان أبرز احتياجات القطاع العام والبلدي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة وغرفة المنطقة يبحثان أبرز احتياجات القطاع العام والبلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.