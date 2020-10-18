شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يروي تجربته مع زراعة الزعفران لأول مرة بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

روى مواطن يدعى محمد الزهراني تجربة مع زراعة الزعفران لأول مرة في الباحة، حيث يعد الزعفران أغلى نوع من النباتات في العالم.

وقال الزهراني خلال حواره بقناة العربية:" بدأنا بكميات قليلة من بصيلات الزعفران وكانت في حدود 700 بصيلة ثم قمنا العام الماضي بإعادة تأهيل الأرض للزراعة "، موضحا أن الكيلو الواحد من الزعفران ب 30 ألف ريال.

وأشار الزهراني إلى استخراج البصيلات التي وصل عددها ل10000 بصيلة تم إعادة زراعتها مرة أخرى، متابعا:" نطمح أن نزرع الزعفران في المدرجات الزراعية ".