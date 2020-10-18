شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يروي تجربته مع زراعة الزعفران لأول مرة بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):روى مواطن يدعى محمد الزهراني تجربة مع زراعة الزعفران لأول مرة في الباحة، حيث يعد الزعفران أغلى نوع من النباتات في العالم.
وقال الزهراني خلال حواره بقناة العربية:" بدأنا بكميات قليلة من بصيلات الزعفران وكانت في حدود 700 بصيلة ثم قمنا العام الماضي بإعادة تأهيل الأرض للزراعة "، موضحا أن الكيلو الواحد من الزعفران ب 30 ألف ريال.
وأشار الزهراني إلى استخراج البصيلات التي وصل عددها ل10000 بصيلة تم إعادة زراعتها مرة أخرى، متابعا:" نطمح أن نزرع الزعفران في المدرجات الزراعية ".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مواطن يروي تجربته مع زراعة الزعفران لأول مرة بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.