استشاري أمراض معدية يكشف موعد توفر لقاحات كورونا بالأسواق (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، موعد توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، موعد توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وقال الحقيل خلال حديثه لقناة " الإخبارية " : كافة المؤشرات تؤكد أن اللقاحات المضادة لكورونا ستكون في الأسواق في غضون أسابيع، وأولها اللقاح الروسي. وأشار إلى أن اللقاح الروسي في المرحلة الأخيرة من التجارب البشرية، مضيفًا أنه سيحصل على ترخيص من منظمة الصحة العالمية وسيُطرح في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

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