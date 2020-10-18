شكرا لمتابعة خبر عن "بن الذيب" يعود للتطاول على المملكة رغم شفاعة ولي العهد.. وقبيلته تتبرأ منه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن الشيخ خالد بن راكان بن ضيدان بن حثلين شيخ قبيلة العجمان ، اليوم الأحد، عن تبرؤ قبيلته من الشاعر القطري محمد بن الذيب.

ويأتي مقف شيخ قبيلة العجمان على خلفية مواصلة "الذيب" الإساءة للمملكة بالاتفاق مع النظام القطري، حيث لا يتوقف عن قصائده المسيئة للمملكة والمدفوعة من قطر.

وقال "راكان" : "محمد بن الذيب لا يمثلنا ولا يمثل قبائل يام ولا يستحق أن يرد عليه احد ، ولولا توجيهي من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للذهاب الى قطر واطلاق سراحه ما كان تعنيت له لا هو ولا اللي مثله ".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجه بإخراج الذيب من سجون قطر التي كان محكوماً عليه فيها بالمؤبد (25) عاماً، بعد قضائه 7 سنوات فقط.