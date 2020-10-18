شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر من خطورة تجاهل التهاب حلق الأطفال: "العواقب كارثية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من خطورة تجاهل ألتهاب حلق الأطفال.

وقال " النمر" عبر "تويتر": نداء لكل أب وأم:لاتهمل أي إلتهاب الحلق في طفلك فقد يكون ذلك الالتهاب بكتيري ويسبب الحمى الروماتيزميه في المفاصل والقلب..وأترك القرار للطبيب المعالج.

وعلى جانب لفت إلى أن كلا من ارتفاع الكلسترول الضار و عدم التحكم بالسكري يضر القلب.

وتابع:"ارتفاع الكلسترول الضار (نسبياً) أشد ضرراً على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري..كلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر".