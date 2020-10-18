شكرا لمتابعة خبر عن نصائح تساعد في تقوية مناعة مرضى السكري من الأطفال "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يصاب الكثير من الأطفال بمرض السكري في فصل الشتاء ، خاصة الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر عاما.

وقال الدكتور عبد المعين الأغا عضو هيئة التدريس واستشاري طب الأطفال والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز لـ الإخبارية : " هناك علاقة وثيقة بين السكر من النوع الأول والالتهابات الفيروسية ، حيث أن السكر مرض مناعي ذاتي ، لافتا إلى أن الفيروسات لها دور في تحفيز المناعة الذاتية ، وبالتالي الجهاز المناعي يهاجم نفسه بنفسه مما يسبب مرض السكر ".

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وأشار الأغا إلى أن هناك عدة أنواع للسكر من أشهرها النوع الأول الذي يحدث للأطفال ، والمعتمد علاجه علي الأنسولين ، والنوع الثاني يحدث في الكبار وهو لا يعتمد علي الأنسولين .

ونصح الاستشاري بتناول التطعيمات ضد الالتهابات الفيروسية ، وممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي للوقاية من مرض السكري، مشددا علي ضرورة تناول الطفل للأنسولين وتغيير نمط الحياة بنمط صحي عند إصابته بالسكر .

وأكد على ضرورة أن يتضامن الغذاء مع الدواء ، حيث أن الأنسولين وحده لا يكفي ، فالغذاء يلعب دور هام لمريض السكر فلابد أن يكون غذاء صحي ، موجها بالابتعاد عن الوجبات السريعة والأغذية والمشروبات الغازية.