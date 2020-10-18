4 خدمات مقدمة من جهاز الخدمة الذاتية لعملاء التقاعد " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن أبرز الخدمات المقدمة من جهاز الخدمة الذاتية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين. كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن أبرز الخدمات المقدمة من جهاز الخدمة الذاتية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين. وتضمنت الخدمات الآتي:" طباعة التعريف بالمعاش، خطاب قبول الضم للمشترك، إثبات بعدم وجود معاش تقاعدي، بطاقة التقاعد التعريفية ". وأوضحت مؤسسة التقاعد أن الفئة المستفيدة هي مشترك، ومتقاعد، ومستفيد قائم بالصرف عن مستفيد.

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