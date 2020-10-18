شكرا لمتابعة خبر عن رياح وضباب على بعض المناطق غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة. وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية . وأضافت أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية . وأوضحت أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا بقيمة 42 مئوية، في حين ستشهد أبها أقل درجة حرارة بقيمة 24 مئوية.

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