شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نجاة موظف من انهيار أرضي في مواقف سيارات برج بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، لحظة نجاة موظف من انهيار أرضي في مواقف سيارات بأحد الأبراج في الخبر.
وظهر في الفيديو تحرك الموظف بعيدًا عن موقع الانهيار بثواني، حيث تسبب الانهيار في إتلاف العديد من السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من البرج.
وكانت الجهات الأمنية، قد باشرت في محافظة الخبر عملها إثر هبوط أرضي في مواقف سيارات بأحد الأبراج في حي الراكة الجنوبية.
وقامت الجهات الامنية بإخلاء البرج بالكامل على امتداد طريق الخبر الدمام.
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