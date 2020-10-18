قبيلة العجمان تتبرأ من الشاعر القطري محمد بن الذيب و الشاعر زياد بن نحيت يرد عليه وغيره من الشعراء

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قبيلة العجمان تتبرأ من الشاعر القطري : محمد بن الذيب بعد قصيدته الأخيره و التي كعادته كان فيها من الخباثه و الكلمات المبطنة تجاه قيادة و حكومة المملكة العربية السعودية ????????
و هذا رد الشاعر زياد بن نحيت على محمد ابن الذيب
رد الشاعر سعد بن جوير العجمي على بن الذيب
الشيخ : محمد بن سلطان بن سلمان بن حثلين يعلق على قصيدة بن الذيب
قصيدة الشاعر فلاح بن جليغم ردا على بن الذيب
الشاعر : سلطان بن وسام الهاجري يلجم ابن خر الذيب برد قوي
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