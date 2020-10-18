︎ : .

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم (الأحد)، حـادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري في الخبر. وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة . فيما أشارت مصادر أن الجهات الأمنية قامت بإخلاء البرج بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم. وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الانهيار الجزئي في مواقف المبنى والذي تتسبب في تضرر عدد من السيارات. Advertisements Source akhbaar24.argaam





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. انهيار أرضي بمواقف سيارات لبرج تجاري في الخبر.. و”الدفاع المدني” يباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.