«الزكاة والدخل» تضبط 803 مخالفات ضريبية بقطاعات العقار والتجزئة والخدمات المهنية

خلال أكثر من 3000 زيارة تفتيشية
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي، قد أسفرت عن ضبط 803 مخالفات للأحكام الضريبية؛ وذلك إثر 3143 زيارةً تفتيشيةً نفَّذتها الفرق الميدانية والتفتيشية بالهيئة في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ حيث شملت الزيارات قطاعات عدة في الأسواق المحلية، على رأسها العقار، والتجزئة، والخدمات المهنية.
وأكدت الهيئة أن بلاغات المستهلكين عن المخالفات الضريبية، كان لها دور كبير في ضبط جزء من تلك المخالفات؛ إذ تلقَّت الهيئة 361 بلاغًا في الفترة نفسها.
وتنوَّعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتدوين رقم ضريبي خاطئ على الفاتورة الضريبية، إضافةً إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.
وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تُطبِّق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية؛ حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2,5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
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