531 شركة تستعد لاستقبال معتمري الخارج بالمرحلة الثالثة للعودة مطلع نوفمبر

تستعد 531 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وفقًا للمعايير والبرتوكولات الصحية لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة، هاني العميري، أن شركات ومؤسسات العمرة نظمت العديد من الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود، وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام.

وأضاف العميري، أن الدورات شملت كذلك أخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا»، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة، والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.

وأشار العميري، إلى أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، التي سيسمح لها بدخول معتمري الخارج والتي ينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و32 موقعًا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.

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ولفت عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إلى أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية، كذلك في المدينة المنورة توجد أكثر من 75 ألف غرفة فندقية يعملون بها أكثر من 14 ألف شاب وشابة سعوديين، وستكون خلال هذه المرحلة بنسبة تشغيليه لقطاع الفنادق والمواصلات والمحال التجارية تصل إلى 70% ونسبة دخل تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي خلال هذا الموسم.

وتبدأ المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة، اعتبارًا من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442هـ الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، وذلك بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بأداء العمرة والزيارة والصلوات، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية «20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم».

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