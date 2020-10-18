بمركز سلمى التجاري في جدة
استعرض عدد من المكفوفين تجاربهم الإبداعية، خلال مبادرة اليوم العالمي للعصا البيضاء، التي أقيمت على مدى اليومين الماضيين، في عدة مجالات تمثَّلت في الرسم والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، وتأليف النوتة الموسيقية والعزف، وأعمال الخزف المختلفة، فضلًا عن البرنامج التدريبي لتعليم لغة برايل لزائري المبادرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري بجدة جزاء المطيري، أن الجمعية تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع بصفتهم من الفئات المستهدفة لخدمات الجمعية، سواء فيما يخص الاستشارات الأسرية والنفسية والتربوية وخدمات التشخيص والمقاييس.
يُشار إلى أن الفعالية كانت برعاية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجدة؛ حيث أطلقت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي مبادرة العصا البيضاء التي نُفذت بمركز سلمى التجاري بجدة، بحضور عدد من المشاركين والإعلاميين تزامنًا مع اليوم العالمي للكفيف.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال مبادرة اليوم العالمي للعصا البيضاء.. مكفوفون يكشفون عن مواهبهم في الرسم والفن والتصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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