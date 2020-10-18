إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة

أوضح متحدث وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي جمعان العسيري، أنه سيتم إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء ويفتح قبل صلاة الفجر بساعة للقيام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم.

وكشف متحدث وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، في وقت سابق، عن تعقيم المسجد النبوي 10 مرات، قبل كل صلاة وبعدها، إضافة إلى تقيّم الروضة الشريفة وممر باب السلام عن طريق «الأوزون» والأشعة فوق البنفسجية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تجنيد 1700 موظف وموظفة و4000 عامل وعاملة، جميعهم يهيئون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزائرين.