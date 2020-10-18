تجنبًا لعودة انتشار الوباء.. تنبيه هام من «متحدث الصحة»: 5 أمور تجعلنا في مأمن من كورونا

حذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، من أن عدم تقيّد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة انتشار الوباء.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا: «هناك 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن صحي وهي:

1- لبس الكمامة.

2- ترك مسافة آمنة.

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3- غسل اليدين باستمرار.

4- التقيد بالبروتوكولات المعتمدة.

5- إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض».

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342202 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 328538 حالة، كما تم تسجيل20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5185 حالة.