جائزة الاستجابة الدولية لكورونا لأمراض الدم بالأحساء



حققت الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء بالسعودية الفوز بجائزة الاستجابة الدولية للجهود الأكثر فاعلية في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، فئة الجهة المجتمعية الخيرية المتميزة في إدارة جهود الاستجابة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد . وكانت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، قد أطلقتا فعاليات الجائزة، وجرى منح الجمعية الفوز بهذه الجائزة الدولية الرفيعة المستوى، وذلك نظير الجهود المقدرة في مكافحة هذا الوباء، والتي تركت أثرا إيجابيا على المستفيدين من خدماتها.

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