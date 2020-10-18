4 آلاف خروج نهائي لوافدين بالشرقية خلال 11 شهرا

أكد مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع العمل محمد الأطرش، إنهاء إجراءات الخروج النهائي لـ 4188 وافدا، وذلك من خلال مكاتب العمل في المنطقة الشرقية خلال الـ11شهراً الماضية. والتقى الأطرش، أمس، بمدير إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية العقيد عبدالعزيز السيف، في مقر فرع الوزارة، وجرى مناقشة آلية إنهاء إجراءات الخروج النهائي للوافدين المتعثرة منشآتهم والمنتهية إقاماتهم والعمل على إيجاد حلول للمعوقات التي تواجههم، حضر اللقاء مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، ومدير العلاقات العمالية بالفرع ميثم آل أبو زيد، وحضور ممثلي ومندوبي السفارات الباكستانية، والهندية والبنغلاديشية. وأكد الأطرش أن مثل هذه الاجتماعات تذلل جميع العقبات التي تواجه الجميع.



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