انهيار مواقف الخبر يثير 8 تساؤلات هندسية وإنشائية

قال رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين في الأحساء، التابعة للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالله المقهوي لـ«دوت الخليج»: إن الهبوط الذي حصل في مواقف السيارات لأحد الأبراج في الخبر، يثير 8 تساؤلات، لتحديد الأسباب والمسؤولية واستكمال الإجراءات فيها، وهو ما يفتح ملفات هندسية وإنشائية في إنشاء المواقف المجاورة من الأبراج، وبناءً على ذلك، يستحسن مراجعة وضع البرج التابع لتلك المواقف من ناحية هندسية وإنشائية، وهي تتطلب فرقا هندسية لمعاينة الموقع ومراجعة وثائق إنشائه.

التساؤلات الـ8

1- هل تم عمل اختبار للتربة حسب المواصفات المعتمدة؟

2- هل تم تنفيذ توصيات اختبار التربة؟

3- هل تم تصميم قواعد المواقف بناءً على تلك الدراسة؟

4- هل تم عزل الأساسات من أي تسربات مائية محتملة؟

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5- هل تم دفن تلك القواعد حسب المتطلبات الهندسية؟

6- ماذا عن تحمل السقف الذي انهار من ناحية عدد الأعمدة الداعمة له؟

7- كم قوة تحمل الأعمدة الداعمة؟

8- ماذا عن الجودة في التفتيش على تلك المواقف؟