انهيار مواقف الخبر يثير 8 تساؤلات هندسية وإنشائية

التساؤلات الـ8
1- هل تم عمل اختبار للتربة حسب المواصفات المعتمدة؟
2- هل تم تنفيذ توصيات اختبار التربة؟
3- هل تم تصميم قواعد المواقف بناءً على تلك الدراسة؟
4- هل تم عزل الأساسات من أي تسربات مائية محتملة؟
5- هل تم دفن تلك القواعد حسب المتطلبات الهندسية؟
6- ماذا عن تحمل السقف الذي انهار من ناحية عدد الأعمدة الداعمة له؟
7- كم قوة تحمل الأعمدة الداعمة؟
8- ماذا عن الجودة في التفتيش على تلك المواقف؟
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