أمير جازان يناقش محاضر 6 جهات

يرأس أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز غدا، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن بعد "عبر الاتصال المرئي" جلسة مجلس المنطقة في دورة انعقاده 99، الثالثة للعام المالي الحالي.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي، أن المجلس سيناقش خلال الجلسة محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة البيئة، ولجنة شؤون الأسرة، وكذلك الاطلاع على تقرير عن زيارات فريق عمل المجلس لعدد من المشاريع الحيوية بالمنطقة.

وبين الراجحي أن المجلس سيستعرض التقرير المفصل عن الجهود التي تقدمها الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، وتقرير بشأن التدابير الصحية بالمنطقة، وكذلك تقرير نتائج تطبيق التدابير الأمنية والاحترازات الوقائية بالمنطقة، إضافة لاستعراض التقرير المقدم من إدارة النقل بالمنطقة حول جهود الإدارة في نفس المجال، مبينا أنه سيتخلل الجلسة استعراض القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها خلال الدورة السابقة من أعمال المجلس.