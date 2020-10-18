ما أسباب ارتفاع حالة التأهب في مستشفى أجياد

أوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي، أن الفرضية حققت نجاحاً ملموساً، وأكد الجاهزية واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، حيث إن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف أن تجربة الفرضية تهدف إلى التأكد من جاهزية المستشفى، ومدى استعداده في حال حدوث أي كارثة لا قدر الله.
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