18 ساعة ضخ مياه لقرى مركز الحقو

شرعت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش، وقامت بتشغيل خزان الحقو سعة 2500م3، وشبكات المياه بخمس قرى ممثلة في: القنازيز، والسبطة، والعيدابي، والحبيل، والشعبة. وحولت شركة المياه الوطنية ضخ مياه القرى اللصبة، والقوام، ومخشوش، والغاوية، وطناطن، والمشبة، على خزان الحقو بدلا من الآبار. وأكدت إدارة خدمات المياه بجازان أنه تم تشغيل شبكات وخطوط ناقلة بأطوال بلغت 47 كم طولي، وعدد 1200 توصيلة منزلية، وذلك لخدمة أكثر من 11 ألف مستفيد، بكمية مياه تصل إلى 3300 م3 في اليوم، وعدد ساعات ضخ يصل إلى 18 ساعة باليوم.



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