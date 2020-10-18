بدء التقديم على وظائف الأحوال المدنية اليوم

بدأت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة، لديها والتي أعلنتها في وقت سابق، بهدف استقطاب الكوادر البشرية من الجنسين (رجال، نساء) للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

شروط التقديم

- أن يكون (سعودي، سعودية) الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة

- حسن السيرة والسلوك والسمعة

- غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي

- أن يكون لائقًا طبيًا

- هوية وطنية سارية المفعول

طريقة التقديم

تقديم الطلبات سيكون بشكل إلكتروني عبر إرسال ملف السيرة الذاتية للمتقدم أو المتقدمة، على أن يكون موضح فيها العنوان الوطني (هنا)

- التقديم يبدأ الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 1 ربيع الأول 1442

- ينتهي التقديم نهاية يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 5 ربيع الأول 1442

Advertisements

- إرفاق صورة الهوية والمؤهل العلمي للمتقدم مع السيرة الذاتية

- تحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات

- يكون التقديم لحملة الشهادة الثانوية فأعلى

- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية

- البدء في الإجراءات واستكمال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني (هنا) والمقابلة الشخصية لا يعتبر قبولا للوظيفة

- يجب إحضار أصل المؤهلات العلمية والعملية

- يجب إحضار أصل الهوية الوطنية

- صورتين شخصية عند إجراء المقابلة الشخصية لمطابقتها مع السيرة الذاتية

- سيتم استبعاد أي طلب مخالف لما دون فيها

- معادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم