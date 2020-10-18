السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ أكثر من "40" جولة رقابية بصامطة



صامطة 1 ربيع الأول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة ، أكثر من 40 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحلات التجارية والأسواق بالمحافظة والقرى التابعة لها، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير الخدمات ببلدية محافظة صامطة عبده بدوي أن الجولات أسفرت عن رفع 1791 طناً من النفايات، وإزالة 2570 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 20 موقعا ، وتطهير وتعقيم 1200 آلية وحاوية ، باستخدام 2400 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 282 فرداً من الطواقم البشرية .

ودعا البدوي الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

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