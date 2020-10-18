السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يبحث مع رئيس مجلس إدارة غرفة احتياجات القطاع العام والبلدي



مكة المكرمة في 01 ربيع الأول 1442 ه الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

بحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على مناقشة تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم الأعمال في المجتمع وطرح المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

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19:46ت م

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