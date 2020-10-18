ثقافي / الشؤون الإسلامية بالقصيم تنظم عددًا من الكلمات ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري



بريدة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم ممثلًا بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات الرس والمذنب والبدائع ، اليوم عددًا من الكلمات التوجيهية بالمساجد والجوامع وكذلك عبر تقنية البث المباشر ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري.

وتناقش الكلمات التي يقدمها الدعاة والمشايخ موضوعات متنوعة ضمن هذا البرنامج من أبرزها : حقوق ولاة الأمر وخطورة اللسان في زمن الفتن وأثر التوحيد في حياة المسلم ونعمة الأمن.

// انتهى //

19:46ت م

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