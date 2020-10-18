السعودية اليوم / غينيا تسجل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوناكري 01 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 116 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغينية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 11.478 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 70 شخصًا.

// انتهى //

19:44ت م

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كوناكري 01 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة الغينية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 11.478 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 70 شخصًا.// انتهى //19:44ت م0183

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