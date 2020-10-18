السعودية اليوم / محافظ الجموم يناقش احتياجات الأهالي في المراكز والمحافظة



مكة المكرمة ١ ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠م واس

رأس محافظ الجموم فهد بن منير القثامي اليوم, اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة في جلسته الثانية لهذا العام 1442هـ / 2020 م، لمناقشة جملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال التي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها.

واستعرض المحافظ مطالب واحتياجات الأهالي في المحافظة ومراكزها، مع التأكيد على القطاعات الحكومية الأمنية والخدمية ضرورة تلبية تلك الاحتياجات والمطالب كل حسب اختصاصه, وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات المستهدف إنجازها في مراكز وقرى المحافظة.

// انتهى//

19:15ت م

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