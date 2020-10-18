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أمانة جدة تقطع الخدمات عن ٥٠٠ مبنى بحي الرويس تمهيدًا للإزالة
بعد 3 انهيارات خلال آخر شهرين خلفت وفيات ومصابين
متابعات الخليج 365 - الرياض
شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية وشركات الخدمات في إيقاف الخدمات عن ٥٠٠ مبنى آيل للسقوط بحي الرويس تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.
وأوضح مدير عام إدارة الكوارث المهندس رامي فقس أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهرين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، وعلى إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة – وعضوية: الدفاع المدني – المرور – الكهرباء – فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة) توجيهات صاحب السمو الملكي محافظ جدة بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد ٥٠٠ منزل آيل للسقوط.
وبين مدير عام الكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.
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