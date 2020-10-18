600 عامل لتجهيز سقيا زمزم للمعتمرين

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وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين وتكثيف وزيادة الحقائب على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها.وأضاف أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم 140موظفا يشرفون على متابعة 600 عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على جميع الورديات، وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للزوار والمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم داخل المسجد الحرام وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب كما تشرف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات.
يذكر أنه جرى خلال المرحلة الأولى توزيع 100 ألف لتر من ماء زمزم المبارك عبر الحقائب الأسطوانية على مداخل المسجد الحرام، وتوزيع 500 ألف عبوة داخل المسجد الحرام للمعتمرين سواء في المطاف أو المسعى وأوقات الصلوات.
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