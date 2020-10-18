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محمد بن مسعود - الدمام - قالت الصحة أن إضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشمل على عدم الإنتباه وفرط النشاط والاندفاع .
ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة ، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لإضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه ( إشراق) إنفوجرافيك تعريفي ، أوضحت فيه أن إنتشار هذه الإضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين ، لافتةً أن التشخيص لهذا المرض ينحصر بين عمر 6-12 سنة .
وأضافت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للأباء والمصاب ويكون التدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة .
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 06:42 PM
قالت الصحة أن إضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشمل على عدم الإنتباه وفرط النشاط والاندفاع .
ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة ، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لإضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه ( إشراق) إنفوجرافيك تعريفي ، أوضحت فيه أن إنتشار هذه الإضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين ، لافتةً أن التشخيص لهذا المرض ينحصر بين عمر 6-12 سنة .
وأضافت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للأباء والمصاب ويكون التدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة .
، "الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفي لإضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ،
المصدر : الخليج 365
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