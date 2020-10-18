، "الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفي لإضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الصحة أن إضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشمل على عدم الإنتباه وفرط النشاط والاندفاع .

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة ، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لإضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه ( إشراق) إنفوجرافيك تعريفي ، أوضحت فيه أن إنتشار هذه الإضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين ، لافتةً أن التشخيص لهذا المرض ينحصر بين عمر 6-12 سنة .

وأضافت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للأباء والمصاب ويكون التدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة .