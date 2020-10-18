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بدأت أمانة محافظة جدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية وشركات الخدمات في إيقاف الخدمات عن 500 مبنى آيل للسقوط بحي الرويس تمهيدا لبدء أعمال الإزالة.
وأوضح مدير عام ادارة الكوارث المهندس رامي فقس أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهرين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية وعلى إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة - وعضوية: الدفاع المدني - المرور - الكهرباء - فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة) توجيهات محافظ جدة بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عنه رصد 500 منزل آيل للسقوط.
وبين مدير عام الكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء تمهيدا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 06:08 PM
بعد مسح ميداني للجنة المباني الآيلة
بدأت أمانة محافظة جدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية وشركات الخدمات في إيقاف الخدمات عن 500 مبنى آيل للسقوط بحي الرويس تمهيدا لبدء أعمال الإزالة.
وأوضح مدير عام ادارة الكوارث المهندس رامي فقس أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهرين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية وعلى إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة - وعضوية: الدفاع المدني - المرور - الكهرباء - فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة) توجيهات محافظ جدة بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عنه رصد 500 منزل آيل للسقوط.
وبين مدير عام الكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء تمهيدا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.
، تمهيداً للإزالة.. أمانة جدة توقف خدمات 500 مبنى آيل للسقوط بالرويس ،
المصدر : الخليج 365
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