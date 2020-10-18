السعودية اليوم / وزير الصحة الجزائري: تزايد عدد الإصابات لا تؤشر على موجة ثانية



الجزائر 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

طمأن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، المواطنين الجزائريين، اليوم، من أن عودة وتيرة انتشار عدوى فيروس

وقال بن بوزيد في تصريحات له عودة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا للارتفاع خلال الأسبوع الماضي وتجاوزها رقم 200 حالة يومياً، ليست مؤشراً على موجة ثانية للوباء.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات صحية جديدة في حال استمرار ارتفاع الإصابات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل تراخٍ في تطبيق التدابير الوقائية عند المواطنين.

وأكد بن بوزيد أن فيروس كورونا عالمي والحذر مطلوب، مشيراً إلى أنه لا يوجد لقاح حتى الآن، داعياً إلى احترام التدابير الوقائية.

// انتهى //

18:46ت م

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الجزائر 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسطمأن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، المواطنين الجزائريين، اليوم، من أن عودة وتيرة انتشار عدوى فيروس كورونا إلى الارتفاع ليست مؤشراً على موجة ثانية للوباء في الجزائر.وقال بن بوزيد في تصريحات له عودة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا للارتفاع خلال الأسبوع الماضي وتجاوزها رقم 200 حالة يومياً، ليست مؤشراً على موجة ثانية للوباء.وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات صحية جديدة في حال استمرار ارتفاع الإصابات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل تراخٍ في تطبيق التدابير الوقائية عند المواطنين.وأكد بن بوزيد أن فيروس كورونا عالمي والحذر مطلوب، مشيراً إلى أنه لا يوجد لقاح حتى الآن، داعياً إلى احترام التدابير الوقائية.// انتهى //18:46ت م0173

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