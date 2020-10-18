

عمّان 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6917 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 345 حالة.

// انتهى //

18:24ت م

0170



عمّان 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37573 إصابة.وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6917 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 345 حالة.// انتهى //18:24ت م0170

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.