السعودية اليوم / 12 ألف مستفيدة من برنامج رعاية الحوامل في صحة عسير



أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

قالت" صحة عسير" إن إجمالي عدد المستفيدات من برنامج رعاية الحوامل في المراكز الصحية تجاوز 12 ألف مستفيدة، وذلك خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي 2020.

وأبانت صحة عسير ، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للأسّرة بشكل عام ، والحصول على حياة صحية جيدة ، والمحافظة على صحة المرأة الحامل بشكل خاص.

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17:20ت م

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