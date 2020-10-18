ثقافي / تدشين نظام "منهاج" الإلكتروني بجامعة الملك خالد



أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نظام اعتماد الخطط والبرامج الأكاديمية الإلكتروني الجديد "منهاج".

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن هذا النظام يتميز بتسهيل وضبط العملية الإجرائية والإدارية في اعتماد الخطط والبرامج الأكاديمية، ويتناسب مع دليل الخطط والمناهج في الجامعة، بالإضافة إلى توافقه مع أحدث نماذج هيئة تقويم التعليم والتدريب 2020.

من جهتها أشارت المشرفة على وحدة المناهج والخطط بالجامعة الدكتورة أضواء الأحمري أن "منهاج" يجسد استجابة جامعة الملك خالد لأبرز مرتكزات نظام الجامعات الجديد، المتمثلة في التحول الرقمي لعملية مراجعة واعتماد الخطط والبرامج الأكاديمية.

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17:19ت م

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